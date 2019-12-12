СМИ сообщили о свадьбе Евгения Петросяна с молодой любовницей

СМИ рассказали о тайной свадьбе Евгения Петросяна с 30-летней Татьяной Брухуновой. Помолвочное кольцо на руке женщины заметили еще в ноябре.
Информацию о заключении брака подтвердили и в окружении пары, сообщает starhit.ru.
Опровергать слухи Брухунова не стала, но грубо ответила всем недоброжелателям.
"Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья", – написала она.
Высказался об этой информации и сам юморист. Он оказался недоволен шумихой, которую вызвала эта новость, но не стал ее подтверждать или опровергать.
"В то время как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике", – высказался Петросян.
Комментарии