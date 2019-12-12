Как крайнего искали. Кто виноват в промерзающих стенах ЖК "Демидов парк"

ЖК "Демидов парк" / Фото: Вячеслав Мельников

Жильцы дома "Демидов парк" в Новоалтайске замерзают в собственных квартирах. В морозы, по словам людей, температура в квартирах опускалась до +5 градусов. Люди винят в этом и застройщика, который некачественно построил здание. Минстрой уверен, что люди замерзают, потому что еще не весь дом заселен: в ЖК на 778 квартир живут лишь 12 семей. А застройщик заявляет, что во всем виновата котельная. Чтобы разобраться в проблеме, корреспонденты amic.ru побывали в доме, прошлись по квартирам, потрогали батареи и поговорили с жильцами.

"До внуков наведут порядок"

Владимир Ретих – один из тех "счастливчиков", которые купили жилье в "Демидов парке". У него однокомнатная квартира на пятом этаже. Мы его встретили у подъезда. Говорит, что живет сейчас в Белоярске, а сюда приехал, потому что узнал о комиссии и решил послушать экспертов. Говорит, что сам обращался с жалобами к застройщику еще в начале осени.

"Осенью, когда я еще не забрал ключи, то уже писал застройщику, что от балкона и окон дует, но никто ничего не делал. Застройщик все сваливал на подрядчиков, подрядчики – на застройщика, который им не платит за работы. Вот поэтому никто не хочет работать. Давайте поднимемся в квартиру, вы сами все увидите", – предлагает мужчина.

Мы поднимаемся на пятый этаж. Как только мы приоткрываем хлипкую дверь квартиры, нас окатывает холодом. От окна, как и говорил Владимир, дует, и даже теплые перчатки снимать не хочется. И дело тут далеко не в стеклопакетах, отмечает он, а в огромных щелях между потолком и стеной. И там действительно зияет пугающие пустоты.

"Эти щели я пытался заделать монтажной пеной. Израсходовал несколько баллонов, но их не хватило. Вот куда она ушла? Видимо, никакого утеплителя нет", – возмущается мужчина.

Батареи в квартире едва теплые. Но за окном всего -7 градусов. Владимир говорит, что еще несколько недель назад, когда стояли морозы до -30, радиаторы и трубы были холодными.

Мужчина в сердцах пинает валяющийся кусок бетона и сокрушается: "Квартиру купил в 2014 году, когда разошелся с женой. За это время сошелся с другой женщиной, живем в Белоярске. Даже успел ипотеку закрыть. После сдачи дома квартиру получил не сразу, долго писал, чтобы все доделали. Даже судился, но потом понял, что результата не будет, и просто принял квартиру как есть два месяца назад", – говорит он.

Сейчас делать ремонт мужчина не хочет. Говорит, наведываются сюда вместе с женой, проверяют, все ли в порядке и уезжают. Платить за коммунальные услуги не собирается. Считает, что не за что.

"Ходим мы в квартире в куртках. Так за какое отопление мне платить? Придет квитанция, поеду в ЖКХ, буду разбираться. Самое страшное, что в доме живут несколько семей. Рядом со мной заселенная квартира. Когда у них работает телевизор, я отчетливо все слышу. Это ужас, я еще нигде не встречал настолько плохой звукоизоляции", – говорит Владимир.

В лифте хозяин квартиры признается, что теперь не знает, что делать с этим жильем: "Продавать за копейки жалко. Наверное, внукам потом подарю. Поди к тому времени наведут тут порядок".

Чья правда?

В ноябре, когда температура за окном опустилась до -26 градусов, а в квартирах ЖК "Демидов парка" похолодало до +5, жильцы дома написали об этом в соцсетях, обратились со своей проблемой в СМИ. Привлечь внимание к проблеме получилось.

В конце ноября 2019 года администрация Новоалтайска и управляющая компания пригласили дом специалистов Госинспекции и Минстроя, техников и экспертов тепловых сетей. Тогда, сняв фасадную плитку, эксперты обнаружили, что утеплителя нет и бетон промерзает насквозь. Более того, по мнению экспертов, система отопления этого комплекса рассчитана на пятиэтажный дом, а в ЖК семь блок-секций на 12, 14 и 16 этажей. Котельная, по мнению специалистов, работает исправно и к ней претензий у экспертов нет.

Но застройщик с решением экспертной комиссии не согласился. По его мнению, причиной промерзания квартир стало не качество строительства, а работа котельной. В итоге в декабре генеральный директор ООО "Аспект" Владимир Шрамко пригласил "на экскурсию" в "Демидов-парк" еще одну комиссию с участием независимых экспертов и СМИ. Правда, температура воздуха в Новоалтайске на тот момент значительно повысилась и в доме тоже потеплело.

Открыты балконы, сорваны батареи

Пока мы ходили, около дома собрался народ. Собственники квартир с возмущением рассказывают о своих проблемах, и тут выясняется, что среди присутствующих в доме почти никто не живет. Пенсионерка Людмила Жабота говорит, что осенью сделала в своей квартире ремонт. Но из-за того, что дом промерз, все пришло в негодность. Разрушилась даже бетонная стяжка на полу.

"Когда начались морозы, в квартире стало холодно. Подходишь к балконному окну, от него дует. Поэтому я там не живу. Как же там находиться? За коммунальные я ни разу не платила. Нам обещали, что из-за собственной котельной у нас будет низкая плата за отопление. Но мои соседи заплатили 2,8 тысячи рублей за "однушку", – едва не плача говорит женщина.

"Ходят по ледяному полу"

Представители стройнадзора, компании-застройщика, тепловых сетей спускаются в подвал, где находится тепловой пункт дома. Снимают показания приборов. Директор "Новоалтайских тепловых сетей" Александр Адодин, обслуживающих котельную, говорит, что температура носителя выше нормы. А значит, причины холода в квартирах нужно искать не в работе котельной.

"При -7 градусах на улице котельная выдает 75 градусов, это выше графика на 5 градусов. А на тепловой пункт дома поступают 72 градуса. После бойлера на дом уходит 57 градусов. Это норма для дома, этого достаточно. Но в связи с тем, что здание не герметично – много где открыты балконы и окна, не во всех квартирах открыты батареи, поэтому дом остывает", – уверен он.

Холоднее всего в ЖК на первом этаже дома. Но это и не удивительно: помещения здесь отведены под коммерческие организации, и пока пустуют. Высота потолков здесь почти три метра, двери не заперты, на полу строительный и бытовой мусор. Кажется, что на улице, что здесь температура воздуха совершенно одинакова. Да и тепловизор показал, что потолок в помещении, который одновременно и пол второго этажа, промерз на два градуса, а температура наружных стен составляет -11 градусов.

"Из-за этого мерзнут жильцы второго этажа – они же ходят по ледяному полу. Это сказывается и на охлаждении системы в целом", – отмечает Александр Адодин.

Застройщик дальше ведет комиссию по дому. Дверь одной из квартир приоткрыта. Оказалось, что здесь даже нет замка. В квартире открыта балконная дверь, радиатор отопления снят и стоит у стены. Температура – минус два градуса. Эксперты обсуждают, что таких квартир в доме может быть много, и это является одной из причин промерзания.

Как решить проблему?

Отрегулировать подачу тепла

Обойдя несколько подъездов, эксперты комиссии, созванной застройщиком, заключили, что в квартирах "Демидов парка" холодно из-за неотрегулированной поставки тепла от котельной до дома.

"Управляющей компании необходимо отрегулировать подачу тепла в доме. Есть утвержденный график, по которому температура, подаваемая в дом, зависит от наружной температуры. Если на улице теплее -14 градусов, температура в доме соответствует утвержденным параметрам. Но в морозы она падает. Нужно провести регулировку, чтобы в доме нормально работал тепловой контур. В противном случае эта проблема будет постоянной", – говорит Евгений Доронин, директор компании "Спецсервис".

Генеральный директор компании-застройщика ООО "Аспект" Владимир Шрамко также уверен, что в квартирах холодно из-за неправильной поставки тепла. Претензии к качеству дома он считает безосновательными.

"Дом утеплен, его делали строители со стажем, дом прошел приемку. В прошлом году дом отапливался, было тепло, и этого утеплителя было достаточно. Тогда на объекте велись отделочные работы, и в день на дом выходило до ста строителей. Температура на нижних этажах была 15-16 градусов. Если бы у объекта были проблемы, комиссия просто не разрешила бы вводить его в эксплуатацию. Нужно проверить подачу тепла, выдачу на тепловой пункт, отрегулировать отопление, закрыть все окна и двери, повесить радиаторы. Только так дом можно протопить и сохранить тепло", – сказал Шрамко.

Проверить отопительное оборудование

Одной из вероятных причин промерзания дома может быть проблема с отопительным оборудованием, отметил и глава Минстроя Иван Гилев на пресс-конференции по реализации нацпроекта "Жилье".

"Есть вопросы к теплообменнику, по которому подается тепло в дом. Когда один клапан добавили, температура в квартирах поднялась на 6-7 градусов. С этим вопросом нужно разбираться", – отметил министр.

Поставить и открыть радиаторы во всех квартирах

"Полностью разрегулирована система теплоснабжения дома. Собственники помещений, к сожалению, без согласования с управляющей организацией начали производить замену отопительных приборов. Самостоятельно это делать категорически запрещено", – рассказал руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко.

В инспекции строительного надзора также утверждают, что дом строился согласно проекту, и в дополнительном утеплении не нуждается. А там, где ноябрьская комиссия не нашла утеплителя, его просто не должно быть, сообщают "Вести Алтай".

Открыть детский сад

Чтобы решить проблему промерзания дома, краевые власти даже предлагают открыть на первых этажах детский сад, поликлинику или магазины. По их мнению, если полностью заселить дом, он станет теплее. Кстати, более 200 квартир в жилом комплексе выкупила для медицинских работников Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района крайадминистрация. В Минстрое amic.ru сообщили, что специалистам передали ключи от квартир, но кто-то даже отказался от предоставленной жилплощади.

Вот только собственники боятся, что решение вопросов затянется надолго, и когда в Алтайский край вновь придут морозы, их квартиры снова "вымерзнут".

"Жить в доме нельзя, и все это понимают, – говорит Людмила Жабота. – Когда за окном тепло, температура в квартирах чуть-чуть поднимается. Но зима у нас до марта. Как жить все остальные месяцы?".

Справка

"Демидов парк" начали возводить в 2014 году. В жилом комплексе обещали построить 15 жилых высоток, торговый центр, многоуровневые гаражи, школы, три детских сада, фонтан и скверы. В этот проект вложились более 500 дольщиков, которые пять лет ждали свое жилье. Первый дом на 778 квартир обещали сдать в 2016 году. Но в 2015 году работы замерли.

Застройщик заявил, что его планы спутал кризис, продажи встали и денег на достройку нет. Ситуацию спасли власти Алтайского края. Они выкупили 200 квартир в проблемном доме для медиков, сменили подрядчика. Эти деньги позволили достроить единственный объект "Демидов парка", который теперь одиноко стоит в чистом поле.