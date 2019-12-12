Курилки возвращаются в российские аэропорты

Госдума приняла документ, внесенный на рассмотрение в 2017 году, о возвращении курилок в здания аэропортов, сообщает РИА "Новости".
Комитеты по охране здоровья и по транспорту после некоторых уточнений рекомендовали принять закон.
Против принятия выступил Минздрав. В ведомстве отметили, что это решение поспособствует росту числа курильщиков и распространению сопутствующих заболеваний.
Во втором чтении в закон внесли поправку, согласно которой стены помещений для курения должны быть непрозрачными.
Автор законопроекта отметил, что основная цель – вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курильщики продолжают дымить, но теперь в туалетах.
Места для курения будут создавать только в транзитных зонах для пассажиров, которые уже прошли регистрацию и досмотр.
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