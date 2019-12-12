Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%, сообщает РИА "Новости".
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей – до 12 130 рублей. Эта сумма равна размеру прожиточного минимума во втором квартале 2019 года. В пояснительной записке говорится о том, что принятие закона поспособствует увеличению зарплаты 3,2 миллиона работников.
С учетом районных коэффициентов и процентных надбавок минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных регионах до 2,55 тысячи рублей на Чукотке, где установлены самые большие коэффициенты.
На повышение МРОТ из бюджета потребуется 20,9 млрд рублей, но треть из этих средств вернется за счет налогов и взносов.
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