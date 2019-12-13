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Нижегородец два года включал на весь дом ржание лошадей. Доржался до уголовного дела

, ИА "Амител"
Его наконец арестовали
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Житель Нижнего Новгорода два года подряд изводил соседей звуками ржания лошадей, которые он включал на весь дом. Недружелюбный сосед даже стал героем сюжета на местном телевидении, но это его не остановило.

Нижегородец уверен в своей правоте. Однажды он устал от того, что слышит топот своих соседей по дому и решил исправить ситуацию. 

В квартире он соорудил настоящую звуковую пушку, которую направил к потолку и приступил к подбору звуков для пыток. Медленно но верно он от Rammstein перешел к лошадиному ржанию, которое каждый день сотрясало весь дом. При этом, хозяин квартиры заявлял, что закона он не нарушает, так как включает музыку только в то время, когда это разрешено законом. Да и вообще, эти звуки способствуют его единению с природой и как они могут кому-то мешать? Оказалось, что может.

По словам местных жителей, полиция ничего не могла сделать с этой напастью, но вот теперь стало известно, что управа на истязателя нашлась. Следователи установили, что своими действиями мужчина причинял психические и физические страдания жителям дома. Его арестовали и завели уголовное дело по статье "Истязание двух и более лиц". Теперь любителю соединиться с природой и приобщить к этому соседей ждет до семи лет тюрьмы. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.12.2019 09:56
- гость -

терпеливый народец, два года терпел..

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