Алтайский водитель на грузовике въехал в припаркованный на обочине КамАЗ

Смертельное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Бийск – Турочак – Артыбаш" 13 декабря, рассказали в МВД по Республике Алтай.
31-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Isuzu Elf, превысил скорость и врезался в припаркованный на обочине КамАЗ.
В результате ДТП водитель японского грузовика от полученных травм скончался на месте. 47-летний житель Барнаула, который также находился в салоне машины, был доставлен в районную больницу. Госпитализация ему не потребовалась.
"В настоящее время по факту ДТП проводится проверка в соответствии со ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении ведомства.
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