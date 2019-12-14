Загаданное слово на "Поле чудес" написали с грамматической ошибкой

Участник капитал-шоу "Поле чудес" в финале передачи угадал слово, написанное с ошибкой, и стал победителем, сообщает "Лента".
Мужчина выиграл в одном из раундов и прошел в финал. В нем участники должны были угадать название вальса, ноты которого бесплатно получал покупатель конфет на фабрике "товарищества Эйнем".
Правильный ответ – "монпансье", однако на табличках было написано "монпасье", без одной "н". Этот факт не помешал финалисту стать победителем передачи.
Леонид Якубович предложил мужчине принять участие в суперфинале. Игрок согласился и также одержал победу.
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