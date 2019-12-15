Похолодало. Какая погода будет в Алтайском крае 15 и 16 декабря

15 и 16 декабря в Алтайском крае и его столице синоптики ожидают похолодание до -25 градусов и небольшой снег.
В воскресенье, 15 декабря, в отдельных районах региона будет небольшой снег, утром местами изморозь, туман, на дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура опуститься до -7…-12 градусов, говорится в сообщении Алтайского гидрометцентра.
В Барнауле сегодня днем будет -8…-10 градусов, временами небольшой снег. Водителей предупреждают: на дорогах алтайской столицы сильная гололедица.
Погода в Барнауле 16 декабря
В понедельник, 16 декабря, температура воздуха ночью опуститься до -18…-20 градусов, ветер юго-западный, 2-7 м/с. Днем будет -11…-13 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Алтайском крае 16 декабря
На территории Алтайского края температура в ночное время опустится до -15…-20, местами до -25 градусов. В отдельных районах ожидается небольшой снег, местами изморозь, туман, на дорогах местами сильная гололедица. Днем будет -10…-15 градусов.
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