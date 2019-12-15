Фотоловушка поймала молодого барса в горах Алтая

Фотоловушка в Республике Алтай сняла подросшего котенка снежного барса. Сотрудники Национального парка "Сайлюгемский" уверены, что этот "розовый барсенок" из второго выводка самки по имени Чаганка.
Первый раз в объектив фотокамеры она попала в 2016 году, и с этого времени ученые пристально за ней следят, сообщает Ассоциация заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.
За четыре года у Чаганки было два выводка. В 2016 году самку зафиксировали с двумя котятами, а в прошлом году она прошла мимо фотоловушки с тремя. Ученые предполагают, что пока подростки находятся вместе с матерью, но в объектив камеры попал лишь один из них.
"Этому барсенку сейчас около 1,5 лет, – говорит Алексей Кужлеков, научный сотрудник Национального парка "Сайлюгемский". – Судя по его внешнему виду, и учитывая, что в семействе трое котят, Чаганка отлично справляется со своими родительскими обязанностями: успешно охотится и заботится о своем уже подросшем потомстве. Если самка находится в хорошей физической форме, в начале следующего года она оставит барсят и будет участвовать в гоне. И в конце весны у нее появится новое потомство. Беременность у снежных барсов длится всего три месяца".
Скоро "розовый барсенок" начнет самостоятельную жизнь. Ученые говорят, что если это самка, то она останется на территории Чаганки, если же самец, то ему придется осваивать новые земли.
Сейчас в Республике Алтай, по подсчетам ученых, обитают 42-43 особи ирбисов, включая 11 котят в шести выводках в 2019 году. В сравнении с 2018 годом численность этих животных, занесенных в Красную книгу, выросла на 20%. В Бурятии, как и в прошлом году, зафиксировали девять снежных барсов, включая трех самок, трех самцов и трех котят в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять особей меньше, чем в прошлом году, отмечают в национальном парке "Сайлюгемский".
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