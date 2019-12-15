Убийственный Новый год. Почему в праздники резко возрастает смертность

Число убийств, которые происходят в стране 1 января, в 3,5 раза выше, чем в любой другой день в году. По статистике, ежедневно в России регистрируют 66 убийств в день, но 1 января цифра возрастает до 152. Всего за шесть дней каникул погибает в среднем 261 человек, сообщают "Аргументы и факты".
Большое число убийств в стране происходят 8 марта, 9 мая, 23 февраля, 1 мая, 13, 7 и 20 января. Но даже все эти праздники, вместе взятые, уступают в сумме по количеству преступлений с 1 по 6 января, отмечают эксперты.
"Как все это объяснить? Первое, что приходит на ум, – это связать рост числа убийств с алкоголем. В науке хорошо известно, что потребление алкоголя – важный определяющий фактор насилия, и в том числе убийств. Кроме того, раньше мы уже показывали, что в новогодние праздники смертность растет из-за алкогольных отравлений. Когда мы сопоставили динамику убийств и таких отравлений, то оказалось, что их пики полностью совпадают в течение года и, например, в январе приходятся на 1-е, 7-е, 13-е и 20-е числа", – говорит доктор медицинских наук, специалист по эпидемиологии алкогольных проблем Александр Немцов.
Решить проблему поможет снижение потребления крепких спиртных напитков. Эксперт предлагает ввести ценовые или другие ограничения доступности крепкого алкоголя в декабре.
Комментарии
Пить меньше надо.
Странные выводы делает специалист по эпидемиологии алкогольных проблем. Ввести ценовые или другие ограничения доступности крепкого алкоголя в декабре? И что получим? У нас что самогон гнать никто не умеет? Или водки палёнки нет? Отравлений ещё больше будет.
Если уж проблема наблюдается только в праздники, то самое верное решение их запретить