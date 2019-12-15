Барнаульские активисты выйдут на митинг против строительства спорткомплекса в парке

Барнаульские активисты в воскресенье, 22 декабря, проведут митинг против строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в парке имени Ленина. Об этом сообщил один из организаторов митинга – Юрий Красильников – в своем профиле на Facebook.
Мероприятие согласовано с администрацией города. Начнется митинг в 14:00 на улице Антона Петрова, 210, через дорогу от места стройки ФОКа.
"Акцентирую ваше внимание на том, что мы выступаем не против стройки новых спорткомплексов, они нужны, это всем понятно. Речь о том, что нельзя рубить деревья, относиться к паркам как к местам, пригодным для стройки. А новые спорткомплексы надо строить в других местах, там, где жители в них действительно нуждаются, – написал Юрий Красильников.
ФОК, по его словам, можно построить, например, на ул. Эмилии Алексеевой, 73б, где сейчас находится пустырь. Семь лет назад этот участок выделили как раз под строительство комплекса, отмечает Красильников. Возвести ФОК можно в Индустриальном районе, на Силикатном, на пересечении улиц Антона Петрова и Геодезической. Там не придется вырубать деревья.
"Предлагаемые участки не должны быть в частной собственности и, естественно, находиться поблизости к дорогам и инженерным сетям", – говорит Красильников.
Новый спортивный объект в парке имени Ленина построят за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Из федерального бюджета на новый ФОК готовы выделить 125 млн рублей. В Министерстве спорта Алтайского края рассказали amic.ru, что возвести ФОК в другой части города нельзя по нескольким причинам.
Во-первых, строительство подобного объекта на территории парка предусмотрено градостроительным планом Барнаула еще с 1984 года. Во-вторых, в Индустриальном районе мало таких объектов, в-третьих, около парка удобная транспортная развязка, есть все необходимые коммуникации. Кроме того, участок парка, где планируется возвести ФОК, чрезвычайно запущен. Строительство спортивного центра вдохнет в него новую жизнь.
Комментарии
там где собрались строить нет парка, там заросли кленов. ни дорожек, ни освещения. Это долгие годы не беспокоило "активистов".
13:55
Их беспокоит любое движение вперёд.
На Силикатном предлагают построить. Они думают, как дети будут туда ездить?
там заросли кленов. ни дорожек, ни освещения. Это долгие годы не беспокоило "активистов".
Это должно было беспокоить мэрию, а не активистов. Мэрия сделала все, чтобы привести парк в запустение, а потом и вовсе ликвидировать как раз под предлогом того, что там все запущено. Настало время привести парки в порядок!
15.12.2019 14:03
- гость -
На Силикатном нет детей?
Хм в первую очередь министра спорта этот "заброшенный" парк до выделения фед.денег никак не беспокоил, наверняка даже о нем на знал.
Министру спорта мэрия уже предложила несколько вариантов, но министр спорта, как "невеста" выбирает "свадебное платье".
15.12.2019 14:15
Гость
На Силикатном нет детей?
Есть. А густонаселенный центр ФОКа недостоин? Где больше детей живёт?
Построили уже один на ВРЗ. Там там и занимается в основном только ВРЗ.
На Силикатном по идее нужно строить отдельный ФОК, потому что туда и оттуда всегда довольно долго добираться.
Мне лично уже всё равно кто обогатится за счёт федеральных денег, ок, зарабатывайте, но не трогайте парки, скверы. Парк не сложно привести в порядок, на это много денег не нужно. А так что всем ездить на Динамо на лыжах кататься, стоять в пробках? Мне здесь удобно, взяли лыжи, дошли пешком, покатались в удовольствие.
Построили уже один на ВРЗ.
Ну и для чего вам еще один?! Рождаемость упала, скоро и один полупустой будет. Да и сейчас, наверное, тоже.
15.12.2019 14:27
- гость -
В Барнауле за 2018 год отмечен хоть и небольшой, но прирост населения.
Хватит валить на рождаемость.
А градостроительным планом Барнаула 1984 года было предусмотрено строительство Невского, ледокола, огней? От парка почти ничего не осталось.
В плане озеленения и благоустройства парковых зон Барнаулу можно поставить твердую 2-ку.
участок парка, где планируется возвести ФОК, чрезвычайно запущен
Ленточный бор вырубают по этой же причине?
Застроили все дворы гаражами и непонятными кафе, торговыми центрами. Сейчас руки к паркам потянулись. Большое желание строить там, где нельзя строить.
1. Там несколько кадастровых участков в частной собственности. Это все - там посадок никаких не будет, не для того частники покупали несколько лет назад участки, чтобы они пустовали.
2. Там пустыри с травой.
3. Аллею с деревьями там хотели разбить - см. п.1,2.
4. В городе полно мест для озеленения, в этом году засадили несколько зон (депутаты БГД, Ракшин тропа здоровья, Бизнесмены-энергетики - Аллею в Нагорном парке).
Так что вперед, покупайте лопаты и саженцы не менее 2,5 м высотой с комом земли и вперед в новые микрорайоны (пример проспект Энергетиков), а то только митинговать способны.
15.12.2019 15:14
- гость -
++++++
15.12.2019 15:03
- гость -
Ленточный бор вырубают по этой же причине?
Покажите, где вырубают. Карты гугл вам в помощь.
А где на врз фок??
Раньше в парке была лыжня каждую зиму, теперь ее нет. Лыжникам теперь через весь город переться?