Госканал вырезал слово "протесты" из песни Би-2

Телеканал "Россия-1" обеззвучил слово "протесты" в песне группы Би-2 во время трансляции вручения музыкальной премии "Виктория". Ролик опубликовала группа на своем официальном канале в YouTube.
"Угадайте, какое слово вырезали на 01:25", — сказано в описании к видео.
Песня называется "Люди на эскалаторах". На сцене её исполнили Би-2, Леонид Агутин и певица Manizha. Есть там такая строчка: "Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах". Вот этих самых "протестов" на записи и не оказалось.
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