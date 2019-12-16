В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Сибири в январе

В начале 2020 года в Сибири прогнозируют морозную погоду. Прохладный январь будет в Алтайском крае, Республике Алтай, в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, а также в центральных и южных районах Красноярского края и Туве. Об этом "Российской газете" рассказала Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России.
По предварительному прогнозу, в январе на юге Западной Сибири, а также в Центральной Сибири будет мало осадков. Такую погоду прогнозируют также на Чукотке, на севере Камчатки, в Якутии и в континентальных районах Магаданской области – то есть в тех регионах, где в январе будут сильные морозы.
А вот в центральной части страны, наоборот, ожидают снегопады и теплую зимнюю погоду. В Москве, к примеру, температура воздуха превысит норму на 1 градус, при учете, что нормальные дневные температуры в столице -5...-10°С, а ночные -10...-15°С.
Эти данные предварительные. Более точный прогноз на январь составят в конце декабря.
Комментарии
Да они за день вперед угадать ничего не могут. Вот где в прогнозе сегодня снег?! А он есть!
А он есть!
И будет еще идти минимум неделю.
О точности прогнозов
https://www.amic.ru/news/450856/
25 ноября 2019 г., 08:54
В декабре МЧС Алтайского края прогнозирует лютые морозы.
Уже в начале месяца ждут до -35 градусов, к концу – до -30 градусов