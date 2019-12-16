Россиян из аварийных домов хотят переселять за счет ипотеки

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки. Причем ставка не должна превышать 3%, сообщают "Известия". Поправки к законопроекту "О внесении изменений в Жилищный кодекс" уже отправили вице-премьеру России Виталию Мутко.
По мнению инициаторов, преимущественно владельцы аварийных квартир – малоимущие люди, которые нуждаются в субсидии по ипотеке. Поэтому им нужно предоставить максимальное количество инструментов, которые помогли бы легче решить эту проблему.
Депутаты предлагают сделать ставку не выше 3%, и после уплаты ежемесячного взноса в семье должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
Идею готовы поддержать ЛДПР, "Справедливая Россия", ее положительно оценивают в общественном совете при Минстрое РФ.
Комментарии
Идиоты
а где взять таким желицам работу с ЗП достаточной для жить и для ипатеки?
Вот чиста на примерах с хэдхантера например, ну чтоб вакансий на всех хватило
) переведу на русский
сейчас много людей еле сводят концы с концами пусть в ветхом, но своем жилье.
на них вешают ипотеку и переселяют в сомнительную самую дешевую студию
понятно, что эти люди не ведают, что такое финансовая грамотность - тупят с платежами, в итоге банк их из этой студии выкидывает на мороз и продает.
в итоге - банк в шоколаде, люди, которые на месте ветхого жилья уже построили новый ТЦ - тоже в шоколаде, свояк банкира, который купил студию по хорошей цене - тоже в шоколаде
а та семья, которую выкинули на мороз - да кому она нужна.
четкий отъем последнего жилья у малоимущих слоев.
была своя, стала ипотечная.
загнать в кабалу крестьян принудительно, а там и в крепостные...
красиво придумали.
16.12.2019 11:20
- гость -
понятно, что эти люди не ведают, что такое финансовая грамотность - тупят с платежами
В ветхом жилье че, одни обезьяны живут?
А теперь читаем первоисточник.
"Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих домах, хотят разрешить переселяться за счет ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка не превышать 3% годовых."
Совсем одно и тоже. Амик, вы достали уже с переделыванием новостей.
"В тексте отмечается: сегодня в аварийном жилье вынужденно живут преимущественно малоимущие граждане. Поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено. «Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», — говорится в документе."
16.12.2019 11:30
- гость -
ты очень, бедолага? Как тебя понимать?
11:20, такие схемы давно уже применяются. Не так давно в мэрии жильцам аварийного дома, где упал балкон предложили снять квартиру и оплачивать аренду за счёт мэрии.
11:41
Это цитата из первоисточника новости, если не дошло.
первый взнос 30% а то и 20%. остальное сами. И почему бандерлогам бесплатно обязаны квартиры давать. Пусть платят как все
вам несут добро а вы кожевряжитесь, все подвоха ищите. Даже выражения подбираете соответствующие, люди почитают и потом разносят ваши домыслы как блох по городу. Не красиво, право -не красиво!
В тучные году много так называемых простых людей, спекулируя нуждой, пожили за счёт подарков из бюджета.
Это Вам и бесконечные компенсации хитрожопым затонцам.
И бесплатные квартиры, обещанные в 60сят или 70сят каком-то лохматом году, в другой стране. Когда всем семейством тут же начинали прописываться/выписываться, выделять доли и т.п.
Это при том что остальные на квартиры корячатся.
А уроды, которым за их хибары на земле под многоэтажную застройку, надо миллиард мелкими купюрами.
Все эти люди паразитировали на этом, так что те кому действительно нужна помощь, получат ее теперь в ипотеку.