Появилось видео издевательств отчима над ребенком, стоящим на гречке

35-летний житель Омска длительное время издевался над пасынком и снимал это на видео. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен один из моментов издевательств.
На кадрах видно, как мужчина несколько раз бьет и дергает за волосы стоящего на коленях сына своей сожительницы.
Как сообщает Life, даже за небольшие провинности он заставлял мальчика стоять коленями на гречке по 9 часов. Все происходящее садист снимал на камеру.
Мать школьника не вставала на защиту сына, а наоборот, вечерами вместе с любовником пересматривала записи с издевательствами.
Однажды мальчику удалось сбежать и пожаловаться соседу по даче. Тот заявил о происшествии в полицию.
Ребенку пришлось делать операцию – крупа вросла в кожу на коленях. Женщину и ее сожителя обвинили в истязании.
Комментарии
Появилось... Их в тот же день все выложили на омском сайте.
Просто кому-то хочется помуссировать эту тему.
В месте с мамой на горох ,а мальчишка пусть под зад пинает уродов !
Упыри...