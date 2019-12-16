Россию включили в тройку самых могущественных стран мира

Россия попала в рейтинг самых могущественных стран мира, составленный американским журналом U.S.News.
Лидером названы США. Россию поставили на второе место, а Китай – на третье. Замкнули пятерку Германия и Великобритания. В десятку также вошли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Издание уточняет, что при составлении в расчет брали такие критерии, как ВВП, а также его показатель на душу населения.
Журналисты выразили уверенность, что эти страны постоянно фигурируют в заголовках мировых СМИ, имеют весомое влияние на политической арене и формируют глобальные экономические модели.
Примечательно, что в пятерку государств с наименьшим могуществом вошли сразу три представителя Прибалтики: Эстония, Латвия и Литва. Компанию им составили Словакия и Словения.
Комментарии
Как только совести хватает перепечатывать такую чушь?! О каком могуществе страны можно говорить когда в 7 часть населения нищие, а больше половины населения экономит на еде?!
16.12.2019 14:59
- гость -
Усбагойся, это всего лишь только Мосфильм.
А в чём заключается могущество России? В России могучая экономика, высокий уровень жизни людей? А может Россия могуча своей наукой о образованием, а учёные со всего мира бегут работать в Россию? Ну или Россия могуча здравоохранением и в страну едут лечить со всего мира?
у баснописца Крылова есть басня "Паруса и пушки", мораль сей басни такова - Паруса без пушек это не мощь и пушки без парусов тоже не мощь
Понт дороже денег, мы самые! Самые!
Журналисты выразили уверенность, что эти страны постоянно фигурируют в заголовках мировых СМИ, имеют весомое влияние на политической арене и формируют глобальные экономические модели.
Уровень жизни или уровень медицины это другие рйтинги, Но а нытикам лишний повод погундеть.
Серьезно !!!
я скорей поверю что российский космонавт высадился на на красной планете "Марсе или Сникерсе"
16:07
Гость
Уровень жизни или уровень медицины это другие рйтинги
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Неси эти другие рейтинги
Как насчет рейтинга по количеству теплых нужников на душу населения? Где там всё наше могущество тогда окажется?
страны постоянно фигурируют в заголовках мировых СМИ
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Представляю заголовки...
В России росгвардия избивает людей.
В Россию везут ядерные отходы.
У Сказочного взорваться ядерная ракета.
Единственный авианосец России сгорел.
Самый большой в мире плавучий док затонул в России.
В Россию запретили завозить продукты, что проходит давят бульдозерами.
В России подняли пенсионный возраст. Мужчинам до 65 при средней продолжительности жизни 65.9
В России противника Сказочного Навального посадили в тюрьму 7 раз за год.
Якутский шаман идёт изгонять Сказочного через всю Россию.
Самый странный в мире подводный аппарат Лошарик загорелся в России.
в расчет брали такие критерии, как ВВП, а также ЕГО ПОКАЗАТЕЛЬ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
учитывая как население рф вымирает неудивительно что присвоили 2-е место
16:23, у России ВВП на душу населения 50 место в мире. До "могущества" нам ещё вымирать и вымирать.
По индексу могуществе может и в топе, а по индексу счастья - что-то типа Бирмы