Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Американский журнал Forbes назвал самых заметных среди людей, которые не так давно стали миллиардерами.
В их число вошла основательница интернет-магазина Wildberries россиянка Татьяна Бакальчук. По информации Forbes, выручка ее компании в 2018 году составила 1,9 миллиарда долларов.
Бакальчук стала второй женщиной со статусом долларового миллиардера в России. Ранее единственной россиянкой с состоянием более миллиарда долларов была супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина.
Самой молодой из этого списка Forbes стала владелица бренда косметики Kylie Cosmetics американская модель Кайли Дженнер.
Также в перечень самых заметных вошли учредитель сети кофеен Luckin Coffee Чарльз Чжэньяо Лу и производитель алкогольной продукции под брендом White Claw Энтони фон Мэндл.
Комментарии
Выручка. А чистая прибыль сколько?
тенденция на искусственную красоту и "здоровье" набирает обороты.
Число миллиардеров в России растёт, люди начали жить лучше. У меня прямо гордость за страну!
16.12.2019 15:22
- гость -
Выручка. А чистая прибыль сколько?
ради интереса посмотрела. в 18 году выручка 69,5 млрд.р.
чистая прибыль 1,9 млдр.руб.
норм)
15:23
Жаба давит?