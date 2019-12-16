Роскачество выявило чай с пестицидами на российских прилавках

Роскачество выявило две марки чая с содержанием пестицидов во время проверки продукции, которая распространяется в российских магазинах под товарным знаком органической продукции, сообщает пресс-служба ведомства.
Не прошли контроль качества цейлонский байховый среднелистовой чай из Шри-Ланки торговой марки Richman и черный классический чай "премиум" компании "Мацеста".
Причем в первом случае нашли политропный яд гексахлорбензол, использование которого против вредителей запретили во всем мире. Он негативно воздействует на печень, центральную нервную и сердечно-сосудистую системы.
В ответ на претензию компания-импортер пообещала провести все необходимые мероприятия, чтобы на российский рынок поставлялась безопасная продукция.
В "Мацесте" нашли четыре вида пестицидов класса неоникотиноидов: ацетамиприд, клотианидин, тиаклоприд и тиаметоксам. Их отличает высокая токсичность для насекомых и умеренная – для млекопитающих.
Примечательно, что в Институте этической и экологической сертификации Италии, где продукция проходила сертификацию как органическая, "открестились" от производителя.
Представитель организации уточнил, что выданный сертификат истек еще в 2012 году, в связи с чем она намерена судиться с производителем, незаконно использовавшим ее знак. Производителю же пришлось сменить упаковку.
Комментарии
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
В "Мацесте" нашли четыре вида пестицидов класса неоникотиноидов: ацетамиприд, клотианидин, тиаклоприд и тиаметоксам.
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Почему только чай проверяют? -Все продукты опасные.
Из безопасных продуктов только овощи со своего огорода и то, если не увлекался обработкой химпрепаратами.
Роскачество - это искусственная контора для трудоустройства чиновников. Они только делают вид что работают.