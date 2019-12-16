Ракетный комплекс "Ярс" заступил на боевое дежурство в Алтайском крае

Полк, оснащенный новейшими ПГРК "Ярс" начал боевое дежурство в Алтайском крае в составе Барнаульского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщает пресс-служба Минобороны России.
В общей сложности в составе РВСН находятся 200 таких мобильных установок. Они приходят на смену устаревшим ракетным комплексам "Тополь".
К концу года доля современных "Ярсов" и "Авангардов" среди ракетных комплексов достигнет 76%, а через пять лет – 100%, заверили в Министерстве обороны РФ.
Комментарии
Это всё для убийства людей, а где что для жизни людей в своей стране?
месный, ты уже записался в миротворцы?
16.12.2019 20:52
Botanik
Зачем оно мне?
Раз ты против ракет, которые вообще-то обеспечивают нам мирное небо, значит ты веришь в доброту Пентагона.
В нашем мире более-менее безопасно себя чувствовать можно только под зонтиком РВСН.
С обновкой, пацаны! Поменьше мороки с новой техникой!
16.12.2019 21:12
Botanik
Мирное небо от кого и кому? Упырям разворовывать страну, чтоб не мешал никто. Или угрожать другим, чтоб гнобить свой народ не мешали? Сомневаюсь что вообще эти ракеты работоспособны, просрали там ужё чёнибуть, на что клиент нашелся.
А вы верите, что пентагон спит и видитит ка народ России грохнуть? Если тщательно смотреть телик то ещё и не то придвидится.
Все в рай... Весь мир в труху.... Аррггггххх
16.12.2019 21:31
месный
На хабре пересидел? Ну ничё страшного, сейчас от всего лечат.
16.12.2019 21:46
Botanik
Глаза и уши есть и мозги которыми умею пользоваться.