Алтайские чиновники исполнят новогодние желания детей

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и члены регионального правительства исполнят желания юных жителей региона.
Их просьбы, записанные на бумагу и развешанные на новогоднюю елку, изучили алтайские чиновники в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний".
"Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья получат новогодние подарки от меня, моих заместителей и министров", — поделился Томенко на своем аккаунте в Instagram.
Губернатор пообещал приобрести теплую зимнюю куртку девочке из Тальменского района и планшет для обучения письму мальчику из Барнаула. Именно такие просьбы вытянул он с новогодней елки.
"Все новогодние желания обязательно будут выполнены", — заверил председатель правительства Алтайского края.
Комментарии