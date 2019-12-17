Глава Алтая поручил всем министрам завести аккаунты в Instagram и "ВКонтакте"

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил руководителям всех ведомств зарегистрироваться и активно вести аккаунты в социальных сетях, рассказывая в них о своей работе и отвечая на обращения жителей.
Он подчеркнул, что все министерства, комитеты и администрации должны иметь сайты и официальные аккаунты в социальных сетях. Кроме того, заместители председателя правительства, министры, председатели комитетов и главы муниципальных образований должны завести персональные страницы в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.
"В социальных сетях от жителей поступает очень много обращений, которые касаются самых разных тем – от уборки снега до вопросов образования и здравоохранения", – приводятся в сообщении правительства региона слова главы республики Олега Хорохордина.
Кроме того, глава республики предложил работодателям перенести рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Комментарии
А нашему губернатору слабо? Очень уж хочется написать чиновнику который у нас за уборку снега в городе отвечает.
Хорошая идея - народ должен иметь возможность напрямую сказать власти всё, что он о ней думает.
всю правду узнают?