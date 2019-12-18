Медико-социальный пансионат "Новые Зори" под Барнаулом принимает первых постояльцев

Кому доверить родных, когда нет возможности дать полноценный уход самостоятельно?
Выбирая место, где может в комфорте жить близкий пожилой человек, где окажут помощь больным, многие сталкиваются с проблемами. Частные приюты порой грешат несоблюдением санитарных требований и других норм, потому что располагаются в не предназначенных для этого зданиях и помещениях. В них нет специальной системы вентиляции, а выйти на улицу можно только по лестнице. Для малоподвижных или неходячих людей это фактически запрет на прогулки.
В государственных домах престарелых таких проблем нет, но попасть туда сложно из-за многоступенчатого и изматывающего оформления документов. Получить паллиативную помощь и вовсе тяжело из-за дефицита мест и отсутствия специалистов.
В медико-социальном пансионате "Новые Зори", который расположен в чистой экологической зоне пригорода Барнаула, сделано все, чтобы постояльцы не сталкивались с такими трудностями и чувствовали себя максимально комфортно.
Пансионат "Новые Зори" предназначен для престарелых людей, тяжелобольных и тех, кто нуждается в специальном, в том числе паллиативном уходе. Ранее в этом здании располагалась районная больница, поэтому его архитектура и планировка отвечают санитарным нормам и медучреждений.
Новая инфраструктура и высокие технологии
Но прежде чем открыться, здание отремонтировали, начав с инженерных систем. Теперь у пансионата новая вентиляция, водопровод, отопление и канализация. Плюс появилась система видеонаблюдения. Она обязательна на территории для общих помещений, а в палатах ее можно запустить по желанию родственников: они смогут видеть происходящее со своих смартфонов.
В пансионате "Новые Зори" предусмотрен лифт на второй этаж. Также здесь сформировали доступную среду – убрали все пороги, построили пандусы, оборудовали помещения поручнями, реконструировали большой балкон. Таким образом, создали все условия, чтобы постояльцы могли проводить время на свежем воздухе: гулять на просторной закрытой территории, любоваться роскошной елью и даже прогуляться в сосновый бор, чтобы зарядиться энергией природы.
Ремонт прошел и в палатах пансионата. Теперь они одно-, двух- и трехместные, и в каждой есть свой санузел и душ с широкими дверными проемами и конструкциями для удобства гигиены людей на кресле-каталке.
В пансионат закуплены специальные высокие кровати, с которых легко вставать пожилым, а также функциональные, предназначенные для нуждающихся в медицинском уходе и процедурах.
Чуткое отношение и медицинская помощь
Задача пансионата – оказать квалифицированную медицинскую помощь и достойный уход. Палаты оборудованы системой "пациент – медсестра", позволяющей оперативно реагировать на какие-либо изменения в состоянии здоровья подопечного. Кроме того, организован патронаж врача-геронтолога.
Но самое главное, в пансионате сформирован штат из доброжелательного, отзывчивого и профессионального персонала, который понимает специфику работы и готов делать все для максимально комфортного проживания людей.
Коллектив пансионата открыт к общению и с радостью готов принимать своих постояльцев. Вы в любое время можете приехать сюда, увидеть своими глазами и ощутить на себе гостеприимство и уют нового учреждения.
Пансионат "Новые Зори"
Алтайский край, Павловский район, п. Новые Зори, ул. Юбилейная, 2
Телефон: 8 (3852) 69 00 08, 8 (3852) 69 07 08
E-mail: noviezori@bk.ru
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