Ледовую арену пообещали построить в Бийске к 2023 году

Город Алтайского края Бийск наконец-то получит ледовую арену, о которой уже 10 лет мечтают жители. Ее построят в 2023 году. Об этом сказал министр спорта региона Алексей Перфильев.
По его словам, спорткомплекс обойдется краю в 250 миллионов рублей. Также он упомянул, что на строительство хватит двух лет.
"В Бийске будет построена ледовая арена стоимостью 250 миллионов рублей. Сроки строительства – 2021-2022 годы. У нас есть два года, чтобы этот объект построить, в 2023 арена должна встретить юных хоккеистов", – сказал он.
Проектом предусматривается крытый каток с трибуной на 250 мест. Размер здания – 90 на 30 метров. Здесь разместится огороженная ледовая арена размером 30 на 60 метров. На входе будет фойе, касса, гардероб. Далее – помещения для техники. Кроме того, в комплекс здания будут входить раздевалки с душевыми, две тренерских комнаты, помещение для маломобильных групп населения, буфет и столовая. Два спортивных зала, каждый площадью по 100 квадратных метров, будут использоваться как тренажерный и помещения для фитнеса и хореографии.
Кроме того, по словам министра, благодаря проекту "Спорт – норма жизни" в регионе удалось существенно обновить инфраструктуру, в частности, установить малые спортивные площадки для подготовки к выполнению норм ГТО. Первые 25 комплектов уже поступили в районы края, еще 13 придут в муниципалитеты в следующем году, остальные – до 2024 года.
Отметим, что в Бийске обещают построить ледовый дворец с 2008 года. Изначально его хотели возвести в районе Зеленого клина.
Комментарии
стройка века
Где логика в действиях властей? В Барнауле уже много лет не могут достроить и обещают к 2024, а вот в Бийске ещё не начинали, а обещают к 2023. Может стоит доделать одно, а потом делать другое?