Прокуратура нашла нарушения при уборке снега с улиц Барнаула. Виновных накажут

Прокуратура Барнаула, районные прокуратуры и сотрудники ГИБДД проверили, как убирают от снега улицы города. В результате были выявлены нарушения Национального Стандарта Российской Федерации.
"В частности, на дорогах, тротуарах, пешеходных переходах, остановочных пунктах маршрутных транспортных средств на территории города имеются снежные накаты, колейность, наледь, снежные валы и т.д.", – пояснили в ведомстве.
Подобные условия препятствуют обеспечению безопасности дорожного движения, создают угрозу для здоровья граждан и вероятность повреждения их имущества.
Прокуратура внесла в администрацию Барнаула представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.
Комментарии
Ну бюджет же «осваивают»...
Накажите мера. Ах да, у нас же нет мера...
Всех в расход, со всей пролетарской ненавистью
Виновные будут конечно не МУПы. А коммерческие организации.
Накажут кого? И как, пожурят или расстреляют?
напишет шеломенцев по собственному или премию уменьшат?
16:58
- гость -
или премию уменьшат?
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Увеличат, что бы он ломал голову куда потратить добавленное. Ведь как известно - нет денег, нет проблем.
Накажут - последние поувольняются. У нас дворника как-то лишили премии за пыль на дороге - он сразу ушел. Сказал убирайте сами.
сожгут чучело мэра?