Алла Пугачева отказалась выступать на "новогодних огоньках"

Алла Пугачева отказалась принимать участие в съемках "новогодних огоньков" для телевидения, сообщила директор артистки Елена Чупракова "Комсомольской правде".
"Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", – заявила Чупракова.
При этом новости о том, что Пугачева не будет выступать на "огоньках" или вообще завершит свою карьеру, появляются ежегодно. Несмотря на подобное заявление, в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 она все-таки появилась на российских телеэкранах.
Ранее Алла Пугачева сняла свой последний концерт и запустила его в прокат в кинотеатрах, а также в эфире Первого канала.
Комментарии
Бабку не позвали...Решила о себе напомнить.
Бабку не позвали...Решила о себе напомнить.
и муженька пусть попросит, не мозолить нам глаза на ТВ в новогодние дни.