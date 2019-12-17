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Новости

Ученые рассказали, как выглядит идеальное женское тело. Большинство женщин ошибались

, ИА "Амител"
На поиски потратили два года

Фото: Yandex

Исследователи из Университета Техаса потратили два года на поиски идеальной женской фигуры и выяснили, что ее обладательницей является Келли Брук. 

Ученые проверяли несколько параметров: рост, вес, длину волос и форму лица. Выяснилось, что фигура, которую большинство женщин считают "полноватой", привлекает мужчин больше всего. 

Совершенной женщиной авторы исследования назначили Келли Брук. Ее красота естественна. Она не посещала пластических хирургов. Рост Келли составляет 168 см, а вес – 65 кг. Объем ее натуральной груди – 99 см, обхват талии – 69 см, объем бедер – 96 см. Девушка не хочет ничего в себе менять. Актриса и модель не сидит на диетах и изредка посещает спортзал, когда у нее есть желание. Свою красоту она объясняет заботой о здоровье и хорошей наследственностью. 

Получается, что девушки, которые отчаянно пытаются сбросить несколько килограммов, обладают идеальной, с научной точки зрения, фигурой. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.12.2019 20:20
- гость -

Фигура хорошая, но на грани. Ещё немного, и может расплыться. И немного подкачать руки не мешало бы, иначе через пару лет мышцы плеч и кожа потеряют последнюю упругость.

17.12.2019 20:21
месный

н дааа... аднака... сисек сильно много перебор прям, и ваще она толстая

17.12.2019 21:01
- гость -

Не ну опять тема сисек? И чего там не виданого?
Всё предъявите! Мы и ТАМ тож оценим!

17.12.2019 21:28
- гость -

главное что бы коленки не морщинистые как на последней фото...

17.12.2019 21:41
- гость -

Ученые проверяли несколько параметров: рост, вес, длину волос и форму лица

вот точно. длина волосей на идеальную фигуру оказывает огромное влияние!!!

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