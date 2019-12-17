Поднять зарплаты и сделать выходным 31 декабря просят Томенко в Instagram

Почистить снег, поднять зарплаты и сделать выходным 31 декабря просят жители Алтайского края губернатора региона Виктора Томенко на его странице в Instagram. Отметим, с17 декабря исполнился год с того момента, как губернатор завел эту страничку. По случаю ее "дня рождения" Виктор Томенко выступил с обращением к жителям региона, где подчеркнул, что этот год стал для него необычным и наполненным полезным опытом. Он добавил, что за этот год от жителей края поступало много вопросов и предложений, с которыми власти активно работали, а также поблагодарил всех неравнодушную позицию и интерес к публикациям.
В ответ подписчики указали губернатору на ряд проблем с очисткой снега, особенно в частном секторе, низкие зарплаты и обратились с просьбой все-таки сделать 31 декабря выходным днем.
"Очень расстроило решение нашего губернатора не делать 31 декабря выходным днём, как это сделали другие губернаторы, которые действительно хотят, чтобы у людей был праздник! Надеюсь, наш губернатор осознает, что Алтайский край остался без праздника. Потому что мы, те кто встанет в 6 утра и уйдет на работу, не увидим, как наши дети бегут проснувшись под ёлку за подарками. Мы будем уставшие сидеть за наскоро накрытым столом и свалимся в кровать часов в 11 вечера, потому что решено, что жители Алтайского края не достойны выходного дня 31 декабря".
"Виктор Петрович, 31 декабря очень нужен выходной, рассмотрите этот вопрос""Виктор Петрович!! Поздравляю!!! Подумайте все же о выходном 31 декабря".
Напомним, во время интервью региональным СМИ губернатор высказался против того, чтобы делать последний день старого года выходным. Он отметил, что "серьезного запроса со стороны жителей края сделать 31 декабря выходным днем" не видит.
Кроме того, и без того 31 декабря люди уходят с работы пораньше, так как это предпраздничный день, поэтому нет смысла объявлять его выходным, считает губернатор."Я серьезного запроса сделать этот день выходным не вижу. Это и так всегда предпраздничный день, люди доделывают дела, не берутся за серьезные проекты. Кто-то берет отгул, кто-то – отпуск. Это же привычное дело, что 31-е – рабочий день. И об этом мы узнали еще в начале года. Хотели бы что-то менять – начали бы разговаривать раньше.Может быть, в каких-то регионах есть своя специфика, свои особенности, может быть, это чей-то интересный политический шаг. Но я не вижу необходимости ломать устоявшийся порядок вещей — мы же с ним давно согласились. Я против каких-либо изменений", — сказал Виктор Томенко.
Напомним, уже в ряде регионах станы губернаторы объявили, что 31-е декабря будет выходным днем. В частности, сделали это в Томской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Кировской, Ленинградской, Курганской областях. А 16 декабря глава Республики Алтай Олег Хорохордин тоже рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным. А рабочим днем сделать субботу, 28 декабря.
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