Бийчане хотят пожаловаться Путину на двойные тарифы за тепло

Население левобережной части Бийска возмущено двойными тарифами в сравнении с остальными жителями города, сообщает "Бийское телевидение". Они собираются отправить коллективное письмо президенту России Владимиру Путину.
По тарифу, жители Заречья должны платить за 1 Гкал 3271 рубль, в то время как их соседи по другую сторону реки – 1620 рублей.
"С каких пор отопление двухкомнатной квартиры стало стоить 4200 за "двушку"? Это же вообще невыразимо! Как могут люди простые платить такие суммы?", — негодует горожанка.
Владельцы трехкомнатной квартиры на 70 кв. метров демонстрируют журналистам квитанцию на 7 тысяч рублей.
Действительно, тариф на тепло в Заречье значительно выше, чем в средний по краю (1870 рублей за 1 Гкал).
Для сравнения, жители Барнаула платят за гигокалорию 1898 рублей, а Рубцовска — 2123 рубля.
Новые тарифы утвердили в апреле 2019 года. В 2018 году местные малые котельные были переданы МУП "Водоканал".
"Существует тариф водоканала, по которому предприятие всегда производило начисления, но они разбивались на две части. Одна из них выставлялась населению, а вторая возмещалась администрацией, — объяснила старший инспектор службы реализации МУП "Водоканал" Бийска Дарья Маклакова. — С 1 октября 2019 года полностью вся сумма начислений производится потребителю, и уже после оплаты данной квитанции администрация города производит ему возмещение".
Однако компенсация начисляется только тем, кто успел оплатить коммуналку до конца дня 10 числа. Кроме того, наложено ограничение на площадь жилья, с которой компенсируется половина расходов. Это 33 кв. метра.
Оплатить услуги теплоснабжения в срок удается далеко не всем – в банках к 10 числу образуются огромные очереди, утверждает одна из недовольных бийчанок. Не нравится такой порядок и многим пенсионерам.
"Почему именно до 10 числа? Пенсии многие получают 12-13 числа, а уже идет пеня", — негодует жительница Заречья.
Представитель "Водоканала" уточнила, что эта дата принята на федеральном уровне, то есть такие же условия действуют и для остальных жителей России.
Комментарии
Правильно, Владимир Владимирович любит показательные благодетельства, ему это - только давай.
Ключевое слово- все по закону!, страна чиполиния....