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Девять к одному. Обзор кандидатов на пост мэра Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Кто претендует на пост главы администрации города

На пост главы Барнаула претендуют девять человек. Именно столько подали документы в конкурсную комиссию до 19 декабря. Теперь их будут проверять ФСБ, МВД, миграционная и налоговая службы, а также пройдут собеседования в самой комиссии. На голосование депутатов, которое состоится в феврале 2020 года, попадут только те, кто все эти проверки успешно пройдут. А пока смотрим, кто эти кандидаты и каковы их шансы.

Вячеслав Франк, 53 года, исполняющий обязанности мэра (после отставки Сергея Дугина), а до этого временного назначения в августе 2019 года – первый заместитель главы города. Он родился 6 мая 1965 года в Барнауле. Имеет среднее специальное образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", высшее – по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". До 2007 года работал в строительных организациях, в том числе и на руководящих должностях. Затем перешел в органы местной власти. Заместителем главы администрации работает с 2011 года. Франк – не публичный человек, но при этом принимает многие важные решения в администрации города. И имел такое право при разных градоначальниках.

Его избрание наиболее вероятно. "Единая Россия" еще не сказала официально, кого из претендентов поддержит. Но этим кандидатом, если не случится форс-мажор, будет именно Франк. А у ЕР в БГД 31 голос из 40.

Алексей Скосырский, 53 года, индивидуальный предприниматель, депутат Барнаульской городской Думы от ЛДПР. За него должны проголосовать как минимум два остальных депутата фракции либерал-демократов в БГД.

Родился 28 марта 1966 года. Имеет высшее образование по строительно-техническому профилю (учился в алтайском "Политехе"), также окончил Институт мировых цивилизаций (менеджмент).

Елена Хрусталёва, 59 лет, депутат Барнаульской городской Думы от КПРФ, профессор кафедры хирургической стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии Алтайского государственного медицинского университета. У нее тоже есть минимум два голоса от коллег по фракции. Она родилась 3 июня 1960 года в Барнауле. Высшее образование получила в алтайском медуниверситете по специальности "Лечебное дело, хирургия (лор)". Кстати, она внучка первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева (руководил регионом в 1961-1976 годах).

Хрусталёва – самый главный оппозиционер в БГД. Все основные решения думы она оценивает критически. Главная претензия – недостаточное финансирование переселения из аварийного жилья, программы "Молодая семья" и программ поддержки ветеранов. И, кстати, она единственный кандидат-женщина. 

Остальные кандидаты не имеют очевидного преимущества в голосах, хотя не стоит забывать про три голоса "Справедливой России", своих кандидатов у фракции не будет.

Сергей Шумов, 59 лет, бизнесмен. Экс-директор ООО "Барнаульский водоканал", директор собственной фирмы "Ски Лайн" (работают в сфере туризма), зарегистрированной в Республике Алтай. Он возглавлял ныне ликвидированные компании "Совместное Российско-Китайское предприятие "Дружба", ТОО "Торком", является учредителем нескольких предприятий. Опыт в бизнесе есть. 

Андрей Крылов, 53 года, экс-руководитель регионального отделения "Партия Роста", возглавляет барнаульский шпалопропиточный завод, Алейский сахарный завод и еще ряд предприятий региона. В 2018 году баллотировался на пост губернатора региона, но не победил. 

Алексей Шипунов, 34 года, в данный момент безработный, хотя имеет опыт в бизнесе. Окончил Алтайскую академию экономики и права, но юристом не работал. С 2008 года занимался бизнесом в сфере строительства.

Владимир Барсуков, 65 лет, пенсионер и бизнесмен. Свою кандидатуру на эту должность он выдвигает уже четвертый раз. Родился 6 ноября 1954 года. Ранее он работал менеджером ОАО "Барнаульский шинный завод", на данный момент занимается предпринимательской деятельностью.

Артем Зеров, 29 лет, член Общественной палаты Алтайского края. Родился в городе Барнауле 19 июня 1990 года. В 2012 году окончил Алтайской государственный технический университет по специальности "Котло- и реакторостроение", а в 2014 году – по специальности "Экономика и управление на предприятии". С 2014 года занимает должность председателя Алтайской краевой общественной организации "Молодые патриоты Алтая".

Василий Часовских, 71 год, пенсионер. Родился 1 января 1948 года в Троицком районе Алтайского края. В 1971 году окончил Саратовское военное училище им. Ф.Э. Дзержинского, в 1976 году – Бийский механико-технологический техникум, а в 1983 году получил диплом Алтайского сельскохозяйственного института. В 2017 году участвовал в выборах главы Буланихинского сельсовета Зонального района и в выборах мэра Бийска.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.12.2019 06:31
Пионер

Их на улице отлавливали что-ли?

20.12.2019 06:47
- гость -


20.12.2019 06:31
Пионер


как узнал?

20.12.2019 07:54
- гость -

Франк.

20.12.2019 08:08
Доброфлот

Франк без вариантов. Обсуждать нечего даже.

20.12.2019 08:08
- гость -

Пенсионеры и юнцы и среди них наш Франк

20.12.2019 09:27
- гость -

"И, кстати, она единственный кандидат-женщина."...
Ещё нужен негр и гомосек. Сходить с ума, так по-европейски. А то как-то нетолерастно получается. А что, в ФРГ министром обороны гинеколог была, . Правда, всё время выяснялось, что танки не заводятся и самолёты не летают, за то министр обороны женщина.

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