Ольга Казанцева назначена уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае. Такое решение было принято 19 декабря на сессии АКЗС, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Кандидатура Казанцевой была внесена на рассмотрение Виктором Томенко по предложению фракции "Единая Россия", Алтайского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" и краевого Совета женщин. Предложение было согласовано с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Ольга Казанцева замещала должность уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае с 2014 года. Она неоднократно удостаивалась наград Алтайского края и федерального уровня.
Сразу после оглашения результатов голосования она принесла присягу. Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае выбирают на пять лет.
Комментарии
Как известно: у семи нянек дитё без глазу...
Обращался к ней за помощью - ни чем не помогла, ничего не могла пояснить, ничего делать просто не хотела...
Ну вот куда смотрят те, кто её выбирал? Ну просто без полезный очередной ченовник.
ну не знаю... нам с садиком помогла в прошлом году.
Почему не озвучивают зарплаты всякого рода чинушек?
в яндексе забанили чтоли?
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&lr=197