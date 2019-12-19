Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае

Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Трагедия случилась 19 декабря в 18:50 на автодороге А-322 между селами Урюпино и Красный Яр. В "Жигули" находились при исполнении обязанностей пятеро полицейских в форменной одежде. Четверо из них погибли. В иномарке были трое людей. Двое из них остались живы.
Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии
Ужас.