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Новости

СМИ: неизвестный убил троих сотрудников ФСБ на Лубянке

, ИА "Амител"
Данные о числе нападавших разнятся
Фото: srb62.ru

Фото: srb62.ru

Мужчина открыл стрельбу в сотрудников ФСБ рядом с комплексом зданий ведомства на улице Большая Лубянка, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, в результате перестрелки один человек погиб, еще двое ранены. По предварительным данным, это сотрудники Федеральной службы безопасности. После нападения неизвестный отступил в одно из соседних строений, где и забаррикадировался.

Момент начала стрельбы попал на видео. На ролике, опубликованном пользователем Instagram, видно, как люди стали спасаться бегством при звуках перестрелки.

В то же время газета "Известия" со ссылкой на свой источник сообщает о том, что погибли три сотрудника ФСБ. Издание уточняет, что нападавших было трое. Они стреляли из карабинов "Сайга" или автоматов.

Life информирует, что налетчика, который попытался укрыться в здании, нейтрализовали.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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