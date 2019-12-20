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Травмы как у боксера. В школе Алтайского края издевались над подростком

, ИА "Амител"
Одноклассники били мальчика и мочились в его ботинки. Чиновники хотели замять инцидент
Фото: inkyiv.net

Фото: inkyiv.net

Из-за постоянных избиений у ученика школы в селе Поперечном серьезно упало зрение, он лечит сотрясение мозга и последствия других травм. "Каменские известия" пишут, что над 15-летним подростком издевались трое ребят – участники спортивных соревнований. К делу подключились чиновники, в том числе уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. 

Что произошло?

Пострадавший Артем рассказал, что после урока физкультуры его стали бить по лицу. "Мы переодевались после шестого урока – физкультуры, когда они начали мне показывать условные тайные знаки, – рассказал подросток. – Опять началась эта игра… Я знал, что делать: подставил к лицу ладони, а они начали бить. От последнего удара сильно ударился головой о шкаф", – рассказал подросток.

Артем почувствовал головокружение на седьмом уроке, но досидел до конца. Дома родители вызвали скорую. В каменской ЦРБ выяснили: у школьника меньше чем за год резко упало зрение. Вместо 100% – 70%. При обследовании в Барнауле зафиксировано смещение шейных позвонков. По словам мамы, один из медиков в сердцах бросил: да у него травмы как у боксера с пятилетним стажем.

Журналисты выяснили, что Артема гнобили с начальной школы: его били, унижали, иногда мочились в ботинки. Он робкий мальчик, говорят знакомые Артема, но не жаловался.

Реакция взрослых

На ситуацию оперативно отреагировала классный руководитель Артема. Она позвонила его маме Ирине и попросила не писать заявление на обидчиков. "Подумайте о судьбе этих мальчиков", – передает слова учительницы Ирина.  

Школьное руководство дважды собирало совет профилактики, на котором присутствовали все стороны: родители трех замешанных в этом подростков, представители управления образования района, правоохранительных органов, психолог.

На одном из заседаний Екатерина Киселева, начальник Управления образования Каменского района, сказала маме Артема, мол, это дело можно вывернуть так, что это вы ненадлежащим образом воспитываете ребенка. Женщина считает, что правильно поняла чиновницу.

Вторая сторона

Светлана Бутакова, мама одного из обидчиков, рассказала журналистам, что в классе, кроме Артема, есть пара пацанов, которым достается. "Но это не повод делать из наших детей монстров. Ведь те дети сами позволяют себя унижать. После этого события на наших хотят свешать всех собак, даже в туалет во время уроков не выпускают", — пишут "Каменские известия".

Другая мама Светлана Половкина возмущена, почему на протяжении столь долгого времени педагогический состав учреждения ничего не знал или делал вид, что не знает.

Мама пошла дальше

В поисках справедливости и защиты Ирина написала в приемную губернатора Алтайского края, уполномоченному по правам ребенка при губернаторе, в краевую прокуратуру, Следственный комитет, правительство Москвы. Решила обратиться за помощью в газету.

Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае, отметила, что школе требуется усилить воспитательную работу по формированию законопослушного поведения детей, сотрудникам учебного заведения выявлять подобные действия учеников, пресекать любые формы психологического и физического насилия.

Подростков поставили на профилактический учет в школе, с ними проводится воспитательная работа, закреплены шефы-наставники. "Ребята осознали неправомерность своего поведения, недопустимость подобных игр, хотели бы вместе с родителями извиниться перед мальчиком. Думаю, что такую встречу, на которой у подростков появится возможность загладить вину, нужно организовать", – говорит Казанцева.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

20.12.2019 15:25
- гость -

Путинская оптимизация образования в действии

20.12.2019 15:27
- гость -

"Ребята осознали неправомерность своего поведения...
Мадам Казанцева сама-то верит в это? А если бы над её ребенком так издевались, она бы тоже сказала: "понять, простить и отпустить?"

20.12.2019 15:28
- гость -

Вот откуда берется дедовщина в армии.

20.12.2019 15:29
- гость -


20.12.2019 15:25
- гость -


тебе путин в штаны наклал, раз от тебя так несет? беспредельщики в школах были и в 80-х и в 90-х

20.12.2019 15:35
Кока-кольщик

Амик скромно умолчал, что там за участники соревнований)

Предполагаемыми обидчиками стали трое одноклассников пострадавшего сына Ирины Дворских. «Каменские известия» утверждают, что они участвую в районных спортивных соревнованиях и состоят в «отряде правоохранительной направленности» «Кондор». Ранее издание писало, что отряд курирует сотрудник муниципального отдела МВД. Во время сборов участники «Кондора» занимаются с оружием, репетируют освобождение заложников и поиск мин.

20.12.2019 15:47
- гость -

Ну если мама обидчика считает что дети сами позволяют себя унижать, почему бы взрослому не унизить их детей?! Не будем свешивать собак на них конечно, но провести подобное с ними стоило бы.

20.12.2019 15:58
дуся

Повысит, усилить, осознали... Где-то это уже было

20.12.2019 16:01
Filin

крутая отмазка - сами позволяют себя унижать. Типа мазохисты

20.12.2019 16:10
гость

Про оптимизацию это в точку. Учителю сейчас лишний раз линейку поднять нельзя.
В наше время за такое поведение физрук, либо учитель уже бы съездил таким перцам по хребтине и никакая мама бы ничего не сделала. Остальные только спасибо сказали. Сразу видно будущих отморозков и таких вагон и тележка. Не кому с ними заниматься, патриотизм и уважение к окружающим и старшим воспитывать. Они знают, что останутся безнаказанными, поэтому и творят что хотят. Пацану бы с кем подружиться и спортом заняться, ну а потом сделать с ними тоже самое.

20.12.2019 16:15
- гость -

Ужас! Выродков обязательно надо ставить на учёт. На них должно быть клеймо на всю жизнь. Все должны знать при приеме в другие учебные заведения или на работу - кого они берут и какие из-за них могут возникнуть проблемы.

20.12.2019 16:18
- гость -

А родителей выродков тоже надо наказывать за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию своего потомства. Нарожают отребье, и то растет как сорная трава. А потом удивляемся, откуда столько преступников в стране.

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