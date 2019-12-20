В России хотят провести инвентаризацию сим-карт

В России слишком много серых сим-карт, которые злоумышленники оформляют на добросовестных граждан. Поэтому депутат Госдумы от партии ЛДПР предложил Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт, сообщает РБК.
Любой законопослушный гражданин может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде, считает депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова. Об этом он написал главе Роскомнадзора Александру Жарову.
Чтобы провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, нужно запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию. Проект предполагается частично оплатить операторы связи, но они к таким тратам не готовы.
Комментарии
"читает депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова." Оно какого пола???