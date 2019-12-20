В Алтайском крае учредили премию имени Геннадия Саковича

Губернатор Виктор Томенко подписал указ об учреждении премии имени Геннадия Саковича, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ее будут удостоены работники и ветераны сферы промышленности, внесшие наибольший вклад в развитие Алтайского края.
Претендентов на награду могут выдвигать как органы госвласти, так и трудовые коллективы производственных предприятий, а также организации, ассоциации (союзы) и некоммерческие партнерства, созданные для достижения целей и представления производственных интересов в сфере промышленности.
Размер премии — 125 тысяч рублей. Лауреатов будет не более в год. Обязательное требование к кандидату – стаж работы не менее 25 лет.
Геннадий Викторович Сакович — крупнейший ученый в области физической и технической химии высокоэнергетических материалов, признанный как в России, так и за рубежом. Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" III степени. В 2006 году ему присвоено звание "Почетный гражданин Алтайского края", в 2011 году награжден орденом "За заслуги перед Алтайским краем" I степени.
Лауреат Демидовской премии (2010), награжден Высшим Международным орденом "Золотая Звезда" (2011), в 2011 году ему присуждена Международная премия в области нанотехнологий RUSNANOPRIZE за разработку способа синтеза и технологии получения детонационных наноалмазов и создание впервые в мире опытно-промышленной установки.
Отмечен Премией РАН им. Академика В.А. Коптюга (2005), Почетной грамотой Министерства образования и науки (2007), Грамотой ФСБ РФ (2007) и Нагрудным знаком Центра специальной техники ФСБ России (2011).
Геннадий Сакович является автором трёх монографий, 254 изобретений и патентов, более 500 научных трудов, из которых за последние 5 лет опубликовано 166 научных работ. Является членом Научно-технического Совета ВПК при Правительстве РФ, Научно-координационного Совета научно-технической службы ФСБ РФ, Координационного совета по высокоэнергетическим веществам РАН, Межведомственного совета по проблемам спецхимии.
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