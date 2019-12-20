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В Алтайском крае начали производить маргарин

, ИА "Амител"
Новый цех по производству масложировой продукции начал работу
Фото: управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Фото: управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Первый цех, на котором будут производить маргарин и спред в Алтайском крае, торжественно открыли 19 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость проекта составляет порядка 80 млн рублей, но в дальнейшем может достигнуть 100 млн рублей. Инвестором выступило ООО "Любава".

Цех по производству масложировой продукции охватывает площадь 1380 квадратных метров, на которой разместилось высокотехнологичное оборудование по переработке сырья.

На новом оборудовании сейчас готовы выпускать до 100 тонн продукции ежемесячно, а с выходом на полную мощность – до 1,5 тысячи тонн.

Совладелец компании Сергей Зарков подчеркнул, что готовая продукция не будет содержать пальмового масла. В качестве альтернативы выбрали кокосовое. Уже заключен контракт на его поставку из Малайзии.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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