Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов преподнести "урок мастерства" бойцу Александру Емельяненко, но пока не решил, по каким правилам.
"У нас в спортивном мире пошла такая мода – все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать", – сказал Кадыров.
Он попросил пользователей Instagram выбрать вид спорта для поединка: бокс или ММА.
Для подготовки к бою он пригласил к себе президента Федерации бокса Чечни Валида Здилова и президента бойцовского клуба "Ахмат" Абузайда Висмурадова. Кадыров получил пояс абсолютного чемпиона, пишет РБК.
Комментарии
Побьёт Сашу.
Огребётся, это не героя России, как друг цаоя не получишь, хотя сейчас все продаётся, тенденция современной России....