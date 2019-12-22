Алкоголь в России станет дороже для оптовиков и потребителей

Минимальные розничные цены на ликероводочные изделия повысятся с 1 января 2020 года, сообщают "Известия". Соответствующий приказ был опубликован Министерством финансов 20 декабря.
МРЦ на водку увеличится на 7% до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Коньяк подорожает на 11,6% и составит 433 рубля, а на бренди на 2,6% — до 317 рублей. На все виды алкоголя также увеличится оптовая цена.
Также в России установлена МРЦ на игристые вина. За 0,75 литров готовой продукции цена составит 164 рубля.
Согласно еще одному приказу Минфина, стоимость этилового спирта повысится на 16% и составит 57 рублей за литр с нынешних 49 рублей.
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