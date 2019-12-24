Барнаульский морж попал в Книгу рекордов Гиннесса

Президент алтайской федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Фотографию сертификата он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".
В нем написано, что он стал самым возрастным участником международного заплыва на озере Байкал, погрузившись в воду температурой 4,7 градуса в возрасте 64 лет 35 дней.
Мероприятие состоялось еще 12 июля 2017 года, но процедура внесения рекордсмена в почетный список оказалась очень длительной.
Зеленецкий признался "Комсомольской правде", что его звали на церемонию вручения сертификата в Великобританию, но у него не хватило денег на перелет.
"В заплыве участвовало около десяти человек, были разные номинации – самый быстрый, самый возрастной и так далее, – рассказал барнаульский морж. – Пойду теперь с этим документом в наше Министерство спорта, покажу им, может, это поможет изменить отношение к нашей федерации зимнего плавания".
Несмотря на пенсионный возраст, Зеленецкий продолжает участвовать в мероприятиях, организованных возглавляемой им федерацией. Так, 21 декабря текущего года на озере Большое Яровое он дважды проплыл по 50 метров при температуре воды до минус 7 градусов.
Комментарии
Это рекорд! Теперь нам есть чем гордиться
Молодец мужик!
Редакция! Чисто по физике, скажите. Как может у воды быть температура -7. Это ж лёд!!!
24.12.2019 08:17
Слай
Справка для прослушавших образование в средней школе: Озеро Большое Яровое соленое.
Далее смотрите табличку
24.12.2019 08:22
- гость -
24.12.2019 08:17
Слай
Я что-то пропустил,Байкал у нас стал солёным? Давно?
24.12.2019 08:53
Гость
Вы корпоративили вчера? Или отсутствие внимательности ваш конек по жизни?
стал самым возрастным участником международного заплыва на озере Байкал, погрузившись в воду температурой 4,7 градуса
21 декабря текущего года на озере Большое Яровое он дважды проплыл по 50 метров при температуре воды до минус 7 градусов.