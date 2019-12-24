"Искусство должно возбуждать". Вице-мэр Новосибирска ответила на критику

Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики городской администрации Анна Терешкова пошутила по поводу критики формы нового снежного городка у Оперного театра региональной столицы.
На своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала снимок катка праздничной площадки с квадрокоптера Вячеслава Степанова, сопроводив его подписью: "Настоящее искусство должно возбуждать!" и подмигивающим смайликом. Терешкова уточнила, что в снежном городке мэрия ничего менять не планирует.
Ранее новогодняя площадка подверглась критике после публикации фотографий с видом сверху, которая вызывала "неприличные" ассоциации у многих наблюдающих ее людей. Некоторые даже сочли такую форму катка издевательством и потребовали переделать его.
Комментарии
Как говорицца: каждый видит то, что он хочет видеть)
А как теперь в Новосибирске играет фраза: да на катке я тебя видел!
Или: а не пошёл бы ты на каток?)
хрен вам а не бесплатный каток)))
Согласна первым комментатор ом. А вот чувство юмора не хватает многом
уточку подлиннее бы.. естественно каток