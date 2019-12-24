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Правила экзамена на водительские права изменят с 2020 года

, ИА "Амител"
Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
Фото: кадр из фильма 'Форсаж'

Фото: кадр из фильма "Форсаж"

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах экзамена для получения водительских прав, которые начнут действовать с 2020 года, сообщает газета "Коммерсатъ"

Так, снимут запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Повышается возраст, с которого можно получать права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) – с 16 до 20 лет.

Кроме того, ГИБДД не будет возвращать водительские удостоверения тем, у кого есть долги по штрафам. А также граждан не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения отсутствовала образовательная лицензия.

Более серьезные изменения вступят в силу с 1 октября следующего года. Появится получасовой практический экзамен. Автошкола по-прежнему должна иметь учебную площадку. Убедившись, что ученик хорошо ведет машину, его могут направить ездить по городу. Это не касается кандидатов, которые обучаются вождению на мотоцикле. Они по-прежнему будут сдавать практическую часть экзамена только на площадке.

Также появляется возможность аннулировать результаты экзамена по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Но ГИБДД сможет отменить результат, если были предоставлены поддельные документы.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.12.2019 11:15
- гость -

"Повышается возраст, с которого можно получать права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) – с 16 до 20 лет" или я что то не понял..? Разве можно было в 16 лет получать права на автобус, трамвай и троллейбус?.

24.12.2019 11:53
месный

разберитесь лучше с категориями с какого хрена на некоторые джипы нада категории CD
это блин не грузовик и не автобус.

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