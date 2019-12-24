180 млн рублей могут "потеряться" из-за саботажа каменских депутатов

Администрация Каменского района направила в депутатский корпус ходатайство о сборе внеочередной сессии, для того чтобы принять бюджет на 2020 год, сообщает газета "Каменские известия".
Дело в том, что если документ не будет принят до 31 декабря, то все расходы останутся на уровне прошлого года. Они были на уровне 645 млн рублей, в то время как новый документ предусматривает 826 млн рублей. То есть свыше 180 млн просто "потеряются".
"Если бюджет не будет принят до Нового года, невозможным станет и увеличение фонда заработной платы бюджетников и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Администрация не сможет строить социальные объекты, предоставлять субсидии юридическим и физическим лицам, бюджетные кредиты, формировать резервные фонды", – констатирует издание.
Кроме того, придется забыть и о дополнительном финансировании из краевого бюджета по различным субсидиям. Саботаж депутатов бьет в первую очередь по жителям района, уверены в администрации.
Ранее очередная сессия Каменского районного Собрания депутатов не состоялась из-за того, что большинство парламентариев не явились нее. В положенный срок пришли только семь народных избранников.
Даже если бы они приняли какие-либо решения, они оказались бы нелегитимными, так как для этого требуется кворум – больше половины состава. Одним из ключевых вопросов в повестке дня было утверждение районного бюджета на 2020 год.
Комментарии
Разгоните бездельников.
Вот работка - хочешь идешь, хочешь не идешь..., а тебя уговаривают - упрашивают...
А разогнать эту стаю бездельников не пробовали???
Деньги не платят - они и не ходят.
Дак у депутатов и так всё окейно, что им шевелиться, про народ беспокоиться.
У них уже НГ настал, отдыхают видимо.
Да уж....