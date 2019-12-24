Риэлторы в Барнауле получают меньше всех в России

Риэлторы в Барнауле получают зарплату меньше всех в России, следует из материалов портала "Авито Работа", поступивших в редакцию "Ленты.ру".
Больше других зарабатывают специалисты в сфере недвижимости в Казани: 100,4 тысячи рублей. В Москве ежемесячный заработок риелтора равен 100 тысячам. На третьем месте по уровню риелторских зарплат — Тюмень с 92,9 тысячи рублей в месяц. Меньше всего получают риелторы из Тольятти, Барнаула и Воронежа: здесь зарплатные предложения не превышают 40 тысяч рублей в месяц.
При этом зарплата риэлторов намного выше средней по Барнаула (32 тысячи рублей) и тем более по Алтайскому краю (24 тысячи).
Согласно данным, за год доходы агентов по недвижимости наиболее заметно выросли в Ульяновске — на 40 процентов, до 54,4 тысячи рублей. Также позитивная динамика зарплатных предложений зафиксирована в Омске (плюс 37 процентов), Красноярске (плюс 34 процента) и Барнауле (плюс 30 процентов).
В целом, доходы российских риелторов увеличиваются: за 2019 год средняя зарплата, предлагаемая агентам в вакансиях, выросла на два процента, до 67,8 тысячи рублей в месяц.
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