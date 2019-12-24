Названы самые депрессивные города в России

Норильск, Пермь и Саратов возглавили список самых депрессивных и грустных городов в России. Сотрудники маркетингового агентства Zoom Market опросили жителей двадцати пяти городов нашей страны, чтобы узнать, насколько часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли они собой, считают ли себя депрессивными.
Как пишут "Известия", кроме Норильска, Перми и Саратова, достаточно грустными себя считают жители Челябинска, Омска и Брянска. Также в десятке Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа. Новосибирск тоже вошел в двадцатку.
А вот меньше всего чувствуют себя подавленными жители таких городов, как Астрахань, Краснодар, Сочи и Симферополь.
Ранее в декабре Институт территориального развития "Урбаника" назвал самые комфортные и доступные по стоимости жилья города России. Первое место в списке занял Краснодар, второе – Сургут, третье – Санкт-Петербург. Самым некомфортным стал алтайский город Бийск.
Комментарии
Где больше солнца там и депрессии меньше. Вывод прост
Наберите в поисковике:" Барнаул. Лучше сдохнуть чем жить здесь ", прикольно, ютуб подсунул, как мои предпочтения. Посмотрите, может улыбнетесь...
18:08
Бггг. Два коммента к видео. И оба - что автор убожество. Так оно и есть.