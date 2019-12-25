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Новости

Чиновников хотят пересадить со служебных автомобилей на такси

, ИА "Амител"
Предложение разрабатывали два года
Фото: ivbg.ru

Фото: ivbg.ru

Минфин предложил использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси, сообщает "РГ".

"Действительно, мы подготовили предложения о том, чтобы посмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет", — сообщил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. 

Он отметил, что подобное предложение уже озвучивалось два года назад, но тогда после подсчетов выяснилось, что поездки на такси менее выгодны, чем использование служебных автомобилей. 

По словам Силуанова, сейчас обстановка с ценами на такси сильно изменилась, по этому идея была реанимирована. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.12.2019 11:59
- гость -

Давно пора

25.12.2019 11:59
- гость -

Трамвай, троллейбус, автобус.

25.12.2019 12:01
- гость -

На автобусы, троллейбусы и трамваи... Оплачивать должны из своего кармана, зарплата позволяет у дармоедов. Почему простой работяга сам оплачивает поездки на работу, а чиновники за счет налогоплательщиков?

25.12.2019 12:01
гость

И не только их - некоторые силовики тоже покакать домой ездят на служебных за город!

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