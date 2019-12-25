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Глухой телефон: стало понятно, остается ли инвестор Radisson в Барнауле

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Директор компании "ПремиумСтрой Алтай" прокомментировал ситуацию с участком под гостиницу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Потенциальный инвестор строительства гостиницы Radisson в Барнауле получил от мэрии удовлетворительное предложение по участку. Но официального документа не было, говорит директор "ПремиумСтрой Алтай" Илья Савицкий. Он внес ясность в противоречивые сообщения СМИ о состоянии инвестиционного проекта.

Илья Савицкий рассказал, что 16 декабря в Барнауле состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению губернатора Виктора Томенко. Ее задача – подобрать для инвесторов участок, на котором они могли бы построить гостиницу Radisson. Объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей.

"Мы действительно одобрили один из предложенных участков. Но на данный момент не получили официального подтверждения, что именно его нам предоставляют для работы и мы можем двигаться дальше", – говорит Савицкий.

Он отказался назвать точное место, потому что предыдущее, предложенное правительством Алтайского края на словах, обернулось негативом для них. Напомним, барнаульцы обвинили предпринимателей в том, что они хотят вырубить сквер на углу пр. Социалистического и ул. Молодежной. При этом в "ПремиумСтрой Алтай" подчеркивали, что они проектировали здание там, где им указали чиновники.

Илья Савицкий говорит, что они готовы ждать предложения со стороны администрации города и правительства региона в разумные сроки. "Я не буду называть конкретные сроки. Пока наши планы не поменялись, но если будет большая отсрочка, нам могут предложить интересный проект в другом регионе", – уточняет Савицкий.

Руководитель пресс-службы администрации Барнаула Екатерина Андреева сообщает, что на последнем заседании комиссии инвесторы выбрали участок, который находится в собственности правительства региона. Он расположен недалеко от ранее предложенного. Конкретное место она не назвала, сославшись на просьбу Ивана Лужаева и Ильи Савицкого. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

25.12.2019 12:45
Гость

Не называют место,чтобы втихую начать "осваивать"? Если не зелёная зона или снос исторического здания- ради бога.

25.12.2019 12:47
- гость -

А это нормально, что администрация Барнаула что-то мутит, а барнаульцам об этом сообщать не собирается?

25.12.2019 12:48
Гость

А что за тайны мадридского двора от собственных жителей?

25.12.2019 12:49
- гость -

Очевидно, что незаметно построить гостиницу Radisson в зелёной зоне просто не получится. Скрывая свои намерения власти создают ещё большее напряжение, которое к добру не приведёт.

25.12.2019 12:55
- гость -

Счас "зеленые" по мешку соли закупят. Как же так? Им не сообщили и не уведомили.

25.12.2019 13:00
- гость -

вот великая тайна-соцпроспект папанинцев

25.12.2019 13:04
- гость -

За Шишковкой? или на Красноармейском.

25.12.2019 13:17
Володя

Правильно, чтоб не сглазили

25.12.2019 13:22
Гость

25.12.2019 13:04
- гость -
Шишковку не отдам!

25.12.2019 13:31
- гость -

Запустили утку, а народ аж взбагрел пуканами, бугога.

25.12.2019 13:34
Змей

Папанинцев - Социалистический? А простите, а где они там строить собрались? Они что там собираются дома сносить?

25.12.2019 13:57
петух с докучаево

или рядом с обью на пустыре... огороженным забором .

25.12.2019 14:23
вредина

Будет очень показательно, если отель воткнут за Обью. На встрече общественников с АГУ человек со стороны вуза говорил: вы вуз критикуете за планы по строительству корпуса, что кусок сквера съест, а посмотрите, как бассейн Обь не продуктивно использует территорию. Огромный забор поставили, за ним совсем немного деревьев. А можно ведь хорошую доступную для всех зеленую зону сделать. На круглом столе по ФОК Перфильева просили убрать забор от бассейна и сделать там зеленую зону с лавочками. Министр промолчал. И его не раз переспросили: Можно убрать забор или нет? Кстати, также за забор поставят и новый ФОК.

Между тем, логичнее выглядит размещение здания отеля на пересечении Соца и Песчаной. Место крайне неухоженное, есть свободная территория с замершей стройкой. Только вот не знаю, чья там земля и можно ли было договориться о ее использовании под отель.

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