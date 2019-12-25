Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Предприниматель из Красноярского края объявил село Васильевка Идринского района своей собственностью и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает Life.
За 20 миллионов рублей он предлагает приобрести 45 домов, животноводческий комплекс и людей, с которыми, по его словам, новый собственник может делать "все что угодно".
Самопровозглашенным правителем села мужчина стал после того, как в 80-х годах прошлого века государство выделило деньги на возрождение населенного пункта. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат. Директор предприятия стал пользователем земель и провозгласил себя главным.
Но после изменений в земельном законодательстве "барин" не прошел регистрацию и пока продавать ему нечего.
Комментарии
Это он так громко сказал.Другие ничего не говорят,а делают то же самое.
Вы правы, тут Россиюшкой торгуют, а вы о каком то селе, присмотритесь ка получше...
У селян нет стволов все пропили
Крепостное право - светлое будущее этой страны!
Рабовладельцев плодим.