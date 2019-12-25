Житель Бийска разгромил новогоднюю инсталляцию и забрал с собой елку

Бийские предприниматели решили украсить территорию около своего кафе новогодней инсталляцией, но простояла она недолго.
В ночь на 23 декабря неизвестный решил внести свои коррективы в украшение города. Камера видеонаблюдения запечатлела, как он вырывал елку, которую специально приморозили ко льду. Хулиган оказался крепким, вырвал ее, водрузил на плечо и унес в неизвестном направлении.
Сейчас поисками похитителя занимается полиция, а в сообществе "Инцидент Бийск" ищут тех, кто узнал человека на записи.
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Пенсионерам из Воронежа не хватает новогоднего настроения. Чтобы его найти, они пришли к городской елке, чтобы "позаимствовать" новогодние игрушки. Мол, налоги платим, значит можно и пару шариков прихватить. Новогоднее преступление попало в объектив камеры девушки, которая проходила мимо. Как пишут в соцсетях, это происходит каждый год.