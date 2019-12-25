В Алтайском крае могут закрыть отделение центральной районной больницы

Главврач КГБУЗ "Баевская ЦРБ" Ольга Зверькова на собрании уведомила сотрудников инфекционного отделения о сокращении, пишет ИА "Банкфакс". Официальный приказ об оптимизации отделения пока не подписан.
О предстоящем сокращении рассказали сотрудники Баевской ЦРБ. Главврач Ольга Зверькова пояснила, что "инфекционка" должным образом не наполняется пациентами и потому нерентабельна. В связи с этим часть работников – две медсестры и две санитарки – придется сократить. За врачом-инфекционистом сохранили ставку в поликлинике.
"Банкфакс" пишет, что в Баевской ЦРБ также планируют уволить работников хирургического и реанимационного отделений, поликлиники, а также подсобных рабочих. Всего под сокращение попали 11 человек.
В декабре в Баевской ЦРБ оптимизировали диспетчерскую службу. В связи с этим медикам из других отделений в приказном порядке ночью приходилось дежурить в приемном покое на случай поступления пациентов, оставляя без присмотра свое рабочее место. Однако руководство больницы считает, что все принятые решения были необходимы для более качественной работы ЦРБ, а потому жалобы медиков на них не повлияли.
Ранее медицинский персонал КГБУЗ "Топчихинская ЦРБ" жаловался на кадровую текучку, низкие зарплаты и нехватку оборудования.
Комментарии
путинизм продолжается...
Говорим одно на деле на оборот