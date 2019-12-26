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Томенко, услышь нас! Красные линии "порезали" 640 домов барнаульского поселка

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Жителей обязали снести все за границами их участков
Поселок Мирный / Фото: ИА 'Амител' / Вячеслав Мельников

Поселок Мирный / Фото: ИА "Амител" / Вячеслав Мельников

В барнаульском поселке Мирный, в котором 640 домов, грядет великий снос: закон обязывает почти 90% жителей "отрезать" все за границами их участков. Поселок не новый, но до 2017 года власти как будто не замечали нарушений. А потом началась расчистка захваченных территорий. Под раздачу попадают люди, которые не собирались нарушать закон.

Отчаявшись, они написали Виктору Томенко в Instagram: "Услышьте нас, простой люд, вникните в ситуацию". Губернатор не ответил. В ситуацию вникает amic.ru.                            

По сусекам скребли. На свою голову

Мирный застраивался с 1958 года. С годами хозяева обзаводились пристройками, и претензии о нарушении границ участков им не предъявляли. "Я 25 лет назад купила этот дом и знать не знала, что он выходит за границы красных линий. А некоторые здесь 50 лет живут и тоже не знали о нарушениях, – говорит Светлана Большакова. – Никому до нас дела не было".

Около пяти лет назад в поселок начали тянуть газ, чтобы со временем отрезать территорию от центрального отопления. "Для котла нужно помещение с высотой потолка от двух метров, окном, вентиляцией, – продолжает Большакова. – В домишках 1950-х годов таких нет. Мы поскребли по сусекам, а кто и кредит взял на пристройку. Не будешь же жить без отопления".

А потом в поселок пришли с проверкой из Росреестра, говорят жители Мирного. Эксперты выяснили, что почти каждый "вылез" постройками за границы участка: кто на 20 см, а кто на метр. Собственников оштрафовали на 5 тысяч рублей каждого.

Теперь они ждут предписание об устранении нарушений: убрать все, что выходит за границы участков или узаконить их. Дальше – суды. Если собственник проиграет, сумма штрафов исчисляется десятками тысяч рублей.

Родион Абсалямов, исполняющий обязанности начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю:

– Устранить самозахват можно несколькими способами: перенести ограждение и постройки в установленные границы или узаконить занимаемую территорию. Последнее возможно, если часть "захваченного" участка не выходит за красные линии.

Если они пересекаются, граждане могут написать индивидуальные или коллективные обращения в муниципалитет, с просьбой об их переносе. Не исключено, что линии были нанесены ошибочно и тогда граждане могут рассчитывать на положительное решение.

Сила и бессилие закона

Жители Мирного не отрицают: они заступили за границы участков. Но сносить пристрои не хотят. "Да легче петлю на шею накинуть, чем снова оформить и построить помещение под котельную. Я пенсионерка. Где деньги возьму?" – возмущается Светлана Борисовна. Поэтому они попытались узаконить "захваты", но те пересекают красные линии.

Красные линии определяют границы общественных территорий (парков, площадей), дорог, сетей. Они показывают существующие объекты или сохраняют территорию для будущих.

Чтобы исправить ситуацию, в июле 2019 года Большакова с соседями написали в мэрию: просили учесть сложившуюся застройку в новом проекте планировки улично-дорожной сети, в котором обозначаются красные линии. Его как раз готовились принять в августе – вслед за новым генпланом, разработанным до 2036 года.

"Мы готовы были нанять кадастрового инженера, чтобы он нанес на карту новые границы, а потом платить налог на землю. Только в октябре нам отписались, что линии перенести невозможно, потому что у нас улица местного значения и ее ширина должна быть от 15 до 30 метров, а у нас 12", – продолжает Светлана Большакова. 

Ширина улиц закреплена в нормативе градостроительного проектирования. Решение № 282 Барнаульской городской думы от 22 марта 2019 года. Документ опирается на градостроительный кодекс РФ.

Большакова рассказала, что была на личном приеме у начальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрия Аристова: "Он говорит, что ему жалко нас по-человечески, но он ничего сделать не может". Женщина показала переписку с чиновниками, вердикт которых – нужно соблюсти закон. "Но если закон не работает, может, изменить его?!" – восклицает она.

 Жители Мирного недоумевают: их строения не касаются коммуникаций, их улицу не собираются асфальтировать. "Даже метро рыть не будут или хотя бы трамвай пускать", – с горечью шутят они.

Им обидно, потому что они сами содержат улицы поселка: нанимают трактор чистить снег, спасаются от паводка, укладывают асфальт и плитку, устраивают уличное освещение, разбивают цветники. Помощи от мэрии не получают. Кто будет благоустраивать эту городскую территорию, если они освободят красные линии?

"Мы пытались попасть на прием к Виктору Петровичу Томенко, но он не принимает обычных людей. Поэтому написали в Instagram. Мы хотим, чтобы он услышал простой люд. Чтобы сказал, ради чего сносить наши дома. Вы напишите, что мы ждем его в гости", – говорит Светлана Большакова.

Родион Абсалямов, исполняющий обязанности начальника отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Алтайскому краю:

– Площадь участка фиксируется в любом правоустанавливающем документе: купли-продажи, дарения и т.д. На руках у потенциального собственника должен быть межевой план, в котором прописаны границы.

Не забор, а эти правоустанавливающие документы должны быть ориентиром для понимания истинной площади земельного участка. Если в документе информация не соответствует реальности, проверяющие (местное самоуправление или Росреестр) наложат штраф на собственника, ведь он игнорирует требования земельного законодательства.

Благие намерения

В Росреестре говорят: число проверок стало расти примерно с 2017 года. В 2018-м в Алтайском крае выявлено почти 2,9 тыс. нарушений земельного законодательства. За 11 месяцев 2019 года – примерно столько же.

Но это "урожай" не плановых, а специальных проверок по жалобам. В Мирном уверены, что их "сдала" бывшая председатель ТСЖ  "Ветеран", когда от ее услуг отказались.

Наталья Ермак, руководитель агентства "Земкад" добавляет: так мэрия пополняет бюджет, а еще спешит выполнить норму закона, освободив красные линии города.

"Ситуация в Мирном не однозначная. Люди пользовались участками по сложившемуся порядку, не зная, что захватили общественную территорию. Если они снесут постройки и вернут прежнюю ширину улицы, город не найдет денег на благоустройство. Вместо их палисадников будет расти бурьян", – поясняет она.

Однако Наталья Ермак согласна, что ширина улиц должна соответствовать нормативам: "Город растет, транспорта становится больше. Когда ул. Малахова забита, многие едут через Мирный. Может лет через 50 там построят дорогу".

Главный архитектор края Виктор Четошников считает: рвение мэрии преждевременно.

"Генеральный план и проект планировки улично-дорожной сети города Барнаула, которые определили категории улиц и их красные линии, – это перспектива развития города. Когда она будет реализована в полном объеме? Через 10 или 100 лет? Исходя из этого нужно заниматься приведением границ территории в порядок. В противном случае снос строений получается только ради сноса. Дальнейших действий не последует", – говорит Четошников.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

26.12.2019 08:55
как-то так

1. закон обратной силы не имеет
2. срок исковой давности

ситуация допустим дом стоит с 1950 года , тогда же и участок появился.. план с красными линиями разработали 5 лет назад. предписания и суды начались в этот же срок. следовательно, и то, и другое подпадает под п.п.1 и 2. они уже действуют. только на основании этого можно отказывать в иске.

26.12.2019 08:58
барнаулец

Хитрецы. На халяву прибрали, теперь возмущаются. Сколько у нас в стране такиъ!

26.12.2019 09:05
- гость -

Я 25 лет назад купила этот дом и знать не знала, что он выходит за границы красных линий. А некоторые здесь 50 лет живут и тоже не знали о нарушениях, – говорит Светлана Большакова

ну-ну
и ситуационный план участка при покупке не видела)))
или покупала дом без земли, что маловероятно...

26.12.2019 09:07
- гость -

Эти плюшкины понастроили как в Шанхае, наплёвав на любые нормы.
Один загорелся сгорают пятеро вокруг.
Частный сектор в городе нужно прекращать.
Был на горе ужас какой-то, строят на головах.
Узенькие улочки с колеей по 30-40 см, жильцы за 500 рублей видимо в зад дать готовы, но на трактор ни за что не скинутся.

26.12.2019 09:11
Домовладелец

Мы готовы были нанять кадастрового инженера, чтобы он нанес на карту новые границы, а потом платить налог на землю.

а нанять его в стадии оформления покупки или строительства пристроя не готовы были?
Томенко теперь ваши пристройки должен перестраивать?
Ей богу простота хуже воровства,сначала городим как бог на душу положил,а голова должна у власти болеть

26.12.2019 09:12
- гость -

ситуация допустим дом стоит с 1950 года , тогда же и участок появился.. план с красными линиями разработали 5 лет назад.

не вводите в заблуждение
границы участка появилиcь при приватизации земельного участка, если конечно соизволили оформить участок на котором стоит дом в собственность, при этом еще должны были собрать подписи от соседей прилегающих участков что они к границам притензий не имеют
а про то что было в СССР можете забыть...

26.12.2019 09:14
месный

походу кто то придумал классную тему чтобы ему начали заносить бабло и решать вопрос

26.12.2019 09:15
- гость -

26.12.2019 08:58 барнаулец
Вообще-то они согласны узаконить и платить налог. По-большому счету, то их постройки никому не мешают. А если бы город ЧИСТИЛ дороги, то машинам не приходилось бы ездить через их дворы.

26.12.2019 09:17
Панночка

это мое любимое в городе
схема УДС и красный линий разработана без выезда на местности, без учета сложившейся застройки. так в Мирном, на горе и во всем частном секторе.
отличный источник пополнения бюджета. при этом при включении в какие-либо программы, в том числе по благоустройству, строителтству и ремонту дорог эти территории не попадают.
жалко людей

26.12.2019 09:23
- гость -

По-большому счету, то их постройки никому не мешают

а пожарники, горэлектросеть, газовики, скорая помощь и т.п. как-бы тут и ни при чем
а случись что, сразу власти будут виноваты под дружный вой этих же самых жителей что куда мол смотрели...

26.12.2019 09:29
- гость -

И каждый из них будет говорить что ему взамен сгоревших городулек нужно либо коттедж в вешнем тупике подарить или миллиард мелкими купюрами.

26.12.2019 09:33
юрий

В Бийске аналогичный бардак, но еще проблема - дома,которые построили частники да 2012 года не узаканивают, тогда город был поделен на зоны, и если дом не в жилой зоне, то отказ. Обращались в суды, вплоть до Верховного, везде отказ, со ссылкой на решение Думы 2012 года. Хорошо, что сейчас новый Председатель Думы Ларейкин по образованию юрист, вник в суть проблемы, создал рабочую группу, начались каки-то движения, а так ни субсидии получить, ни другое оформить, как будто нас и нет.

26.12.2019 09:35
- гость -

Хотели нахаляву отхватить земельки?

26.12.2019 09:39
технарь

Все всё знали и строили, пусть сносят!

26.12.2019 09:48
- гость -

ситуация допустим дом стоит с 1950 года

Заборы переносились постепенно, то гараж расширят.

26.12.2019 09:54
- гость -

Фу какой народ чм....ый гадит в коментах.
Постыдились бы, у людей проблема всей жизни буквально. А вы всё на меркантильные интересы переводите.
Противно читать.

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